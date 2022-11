Antigos internacionais com boas perspetivas para Portugal

JN/Agências Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os antigos futebolistas internacionais portugueses Beto, Rui Barros e Abel Xavier disseram ter boas perspetivas para a participação de Portugal no Mundial 2022, que começa, no domingo, no Catar.

À margem de um evento de uma empresa de apostas desportivas, Abel Xavier, antigo defesa, que contabilizou vinte internacionalizações por Portugal, elogiou a "responsabilidade" com que a geração atual aborda o "peso" de representar as cores nacionais, ideia partilhada por Beto e Rui Barros, com este último a mostrar-se crente na capacidade da equipa para se sagrar campeã do Mundo.

"Para quem tem estes jogadores, como nós temos, tudo é possível. O ambiente vai ser diferente do que eles estão habituados. Ainda assim, penso que eles têm a capacidade para chegarem lá e ganhar", vaticina o antigo avançado, internacional por 36 ocasiões, com quatro golos marcados.

PUB

Também convencido de que Portugal poderá dar boa resposta no Mundial 2022, Abel Xavier destacou a evolução entre a campanha em que representou Portugal num Campeonato do Mundo, há precisamente vinte anos, em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, e o momento atual da equipa.

"Às vezes, é muito difícil para quem está de fora perceber, mas lá dentro conseguem perceber-se as razões que por vezes afetam o próprio jogo. Acho que Portugal soube aprender sobre os erros e, desde então, estivemos presentes em todas as competições", recordou.

Por seu turno, Beto, que também esteve no Mundial 2002, salientou a importância do trabalho em regime de concentração e com tempo para preparar cada um dos encontros que a equipa nacional irá dispor no Catar.

"Há sempre obstáculos na parte logística para um selecionador, é complicadíssimo. Agora, acredito que numa competição como esta, em que há mais tempo de preparação e uma concentração muito maior do que num jogo esporádico, de mês a mês, o nível vai ser muito superior," anteviu o antigo defesa central.

No Mundial 2022, que se disputa de domingo a 18 de dezembro, Portugal está integrado no Grupo H, juntamente com Gana, Coreia do Sul e Uruguai.