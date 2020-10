António Carvalho vence em Setúbal e Amaro Antunes segura liderança

José Pedro Gomes Hoje às 17:54 Facebook

António Carvalho (Efapel) venceu, este domingo, a 7.ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta, na chegada a Setúbal, fazendo vingar uma fuga desenhada a pouco menos de 20 quilómetros da meta, juntamente com Luís Fernandes (Rádio Popular/Boavista), que fez o segundo lugar na tirada.

O pódio do dia ficou completo com Luís Gomes (Kelly/Simoldes/ UD Oliveirense), que integrava um grupo perseguidor com os principais favoritos ao triunfo final, e que só em cima da meta alcançou os escapados.

Nesse lote de perseguidores, vinha Amaro Antunes (W52/FC Porto) que chegou na nona posição e mantém a camisola amarela, com a mesma vantagem de 13 segundos para Frederico Figueiredo (Atum General/Tavira) e 1:13 segundos para o companheiro de equipa Gustavo Veloso.

Esta segunda-feira, disputa-se os últimos 17,7 quilómetros da Volta a Portugal, num contrarrelógio de todas as decisões, em Lisboa.