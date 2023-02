Antonio Conte operado para remoção da vesícula biliar

JN/Agências Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Tottenham, o italiano Antonio Conte, vai ser operado, esta quarta-feira, para retirar a vesícula biliar, na sequência de um quadro clínico de fortes dores abdominais, anunciou o quinto classificado da Liga inglesa de futebol.

"Após um diagnóstico de colecistite [inflamação da vesícula biliar], ele [Antonio Conte] vai submeter-se hoje a uma cirurgia para remoção da vesícula biliar e regressará ao trabalho após o período de recuperação", informou o Tottenham, sem precisar o tempo de ausência do técnico, de 53 anos.

A equipa londrina recebe o bicampeão Manchester City no domingo, na 22.ª jornada do campeonato, que poderá marcar a estreia pelos "spurs" do defesa espanhol Pedro Porro, emprestado na terça-feira pelo Sporting, por cinco milhões de euros (ME), com uma cláusula de compra no fim da época, no valor de 40 ME.