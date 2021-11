Antonio Conte tem acordo verbal com o Tottenham

Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista no mercado de transferências, Antonio Conte é o escolhido para suceder a Nuno Espírito Santo no comando técnico do Tottenham.

O acordo para já é somente verbal, mas a formalização do vínculo estará agendada para amanhã, terça-feira, sendo que o treinador italiano já está em Londres e tem à espera uma ligação aos londrinos até 2023.

Antonio Conte já passou por clubes como Atalanta, Juventus, Inter e Chelsea e conta com quatro ligas italianas e um campeonato inglês no currículo, preparando-se para assumir o cargo que foi de Nuno Espírito Santo durante quatro meses, onde teve oito vitórias em 17 jogos.