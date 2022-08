Antonio Conte: "Wolves? Tenho grande respeito por eles"

JN/Agências Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão ao encontro da terceira jornada da Premier League, entre Tottenham e Wolverhampton, Antonio Conte destacou as duas últimas contratações da equipa de Bruno Lage e admitiu esperar uma receção complicada, no jogo que se disputa amanhã (12:30 horas).

"Estamos a falar da equipa que esta semana contratou o Gonçalo Guedes ao Valência e o Matheus Nunes ao Sporting. Isto mostra que têm muita ambição e eu tenho um grande respeito por eles. Têm muitos bons jogadores, como o Rúben Neves, e um bom treinador. Vão ser muito complicados para nós", afirmou o técnico dos Spurs.

Recorde que, na última vez que as equipas se defrontaram, já com Bruno Lage e Antonio Conte nos respetivos bancos, o Wolves conseguiu uma grande vitória no terreno do Tottenham (0-2).

Para já, o Tottenham está na quarta posição, após uma vitória e um empate, enquanto o Wolverhampton segue no 14.º lugar, com um empate e uma derrota.