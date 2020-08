António Costa visita Cidade do Futebol com presidente da UEFA

JN/Agências Hoje às 22:37 Facebook

O primeiro-ministro António Costa entende que a organização portuguesa da final a oito da Liga dos Campeões de futebol é "das melhores divulgações" para o país, enquanto o presidente da UEFA destacou o "ótimo trabalho" luso.

"É uma das melhores divulgações que pode haver de Portugal, que é visto como o país mais seguro para organizar uma competição destas num momento tão dramático para o mundo devido à crise da covid-19", resumiu António Costa.

Elogiando a capacidade de Portugal, durante uma visita à Cidade do Futebol, o governante recorda que, depois de garantir este evento que reúne em Lisboa as oito equipas mais fortes esta época na Liga milionária, o país assegurou igualmente provas dos mundiais de automobilismo e motociclismo.

Por sua vez, Aleksander Ceferin recordou que a Europa e o mundo vivem uma "situação muito difícil", destacando que, até ao momento, o evento que decorre em Lisboa "tem corrido muito bem", pelo que agradece "o ótimo trabalho da Federação Portuguesa de Futebol e do Governo português".

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considera que o evento está a decorrer "dentro do expectável, sem grandes problemas".

"Estamos orgulhosos da nossa competência e capacidade de organização e, acima de tudo, creio que contribuímos de uma forma muito significativa para a retoma do futebol. Como atividade importante onde estamos inseridos, também é importante que estes sinais sejam dados para que o futebol volte às nossas vidas e possa tornar-se de novo uma atividade extremamente relevante para a satisfação das pessoas", completou.

Aleksander Ceferin visitou igualmente a Casa dos Atletas, tendo-se manifestado "impressionado" com o espaço, igualmente elogiado por António Costa, que o classificou como "mais uma prova da capacidade organizativa da Federação e do trabalho excelente que tem vindo a ser feito para dotar as seleções portuguesas com as condições ideais para a prática do futebol".

Segundo a FPF, este projeto nasceu do sonho de reunir toda a família do futebol, a Casa dos Atletas pretende servir de verdadeiro lar às muitas gerações de futebolistas portugueses que ali se vão recolher e preparar para defender, por todo o mundo, o prestígio do futebol nacional.