António Félix da Costa celebra 100.ª corrida na Fórmula E com pódio na Índia

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) assinalou a sua 100.ª corrida no Mundial de Fórmula E com o terceiro lugar conquistado no e-prix de Hyderabad, na Índia, depois de ter partido da 13.ª posição da grelha.

O piloto natural de Cascais terminou a prova a 1,859 segundos do vencedor, o francês Jean-Eric Vergne (DS), com o neozalandês Nick Cassidy (Envision) em segundo, a 0,400 segundos.

Na estreia do circuito indiano, que acolheu a quarta ronda da temporada, de um total de 16 corridas, Félix da Costa aproveitou os acidentes que aconteceram à sua frente para escalar posições.

Na 15.ª volta, o britânico Sam Bird (Jaguar) tentou ultrapassar o seu companheiro de equipa, o neozelandês Mitch Evans, que liderava depois de ter saído da 'pole', mas falhou a travagem e abalroou-o.

Aproveitou Vergne para conquistar a primeira vitória da temporada, enquanto Félix da Costa subiu ao pódio pela primeira vez este ano, batendo o seu companheiro de equipa, o alemão Pascal Wherlein, que foi quarto, depois de na véspera ter sofrido um acidente que o levou ao hospital para exames complementares.

"Foi um dia emocionante. Olhar para as 99 corridas que já fiz neste campeonato ajudou-me a fazer esta corrida. Ganhámos 10 posições, depois de largar do 13.º lugar. Não tem sido um início de temporada fácil, mas vejo quem me continua a apoiar. É uma questão de tempo até começarmos a andar nestas posições de forma mais regular", disse Félix da Costa.

O piloto promete "continuar a lutar e nunca desistir".

Com estes resultados, António Félix da Costa subiu ao nono lugar do campeonato, com 21 pontos, a 59 do líder, o seu companheiro de equipa, Pascal Wherlein.

A próxima ronda disputa-se no dia 25 de fevereiro, na estreia do circuito da Cidade do Cabo, na África do Sul.