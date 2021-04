António Félix da Costa recupera até sétimo em Roma

JN Hoje às 19:33 Facebook

O campeão do Mundo de monolugares elétricos esteve longe de assinar um fim de semana perfeito na ronda da capital italiana, mas, na segunda corrida do fim de semana, assinou uma recuperação fantástica e somou pontos importantes para o campeonato.

Depois de ter desistido, devido a um furo, na primeira corrida em Roma, no sábado, quando já se encontrava em lugares pontuáveis depois de ter largado de 18.º, António Félix da Costa voltou a não ter, este domingo, uma qualificação fácil.

O piloto de Cascais partiu do 15.º lugar para a corrida 2, assinando uma recuperação fantástica que o levou até ao sétimo posto final, minimizando as perdas nas contas do campeonato, onde ocupa, agora, a décima posição, com 21 pontos conquistados, contra os 43 do líder Sam Bird.

Depois do triunfo de Jean-Eric Vergne, companheiro de equipa de António Félix da Costa na DS Techeetah (que estreou um novo monolugar em Roma) no sábado, a segunda prova coroou Stoffel Vandoorne (Mercedes), enquanto Alexander Sims (Mahiindra) e Pascal Wehrlein (Porsche) fecharam o pódio.

As emoções da Fórmula E regressam a 24 e 25 de abril, em nova jornada dupla, desta vez em Valência, Espanha.