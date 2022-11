António Félix da Costa sagra-se campeão mundial de resistência

JN Hoje às 20:40 Facebook

O português António Félix da Costa sagrou-se, este sábado, campeão mundial de resistência, na categoria, LMP2, juntamente com o mexicano Roberto González e o inglês Will Stevens, no Oreca 07-Gibson da equipa britânica Jota Sport.

O piloto de 31 anos precisava de terminar a ronda final da temporada, as 8 Horas do Bahrain, no circuito de Sakhir, em sexto lugar mas acabou por fazer melhor: acabou a prova em terceiro lugar e tornou-se, assim, no quarto português campeão no WEC.

António Félix da Costa repetiu as proezas de Filipe Albuquerque em 2019/2020 (LMP2), Pedro Lamy em 2017 (LMGTE Am) e Rui Águas em 2016 (LMGTE Am). Esta época, o português somou cinco pódios em seis corridas, combinação que explica o sucesso de piloto com duas vitórias no Grande Prémio de Macau, de F3 (2012 e 2016) e um título de Fórmula E (2019/2020) num currículo que está cada vez mais rico.