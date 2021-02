António Félix da Costa soma primeiros pontos no Mundial de Fórmula E

JN/Agências Hoje às 22:10 Facebook

O piloto português (DS Techeetah) terminou, este sábado, na quarta posição na segunda corrida do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, disputada em Diriyah, na Arábia Saudita, e somou os primeiros pontos no campeonato.

Campeão em título, o piloto português largou da nona posição para a corrida desta tarde, recuperando cinco posições antes de a prova ser interrompida, a quase quatro minutos do final, devido a um acidente provocado pelo toque do alemão Max Gunther (BMW) no NIO do britânico Tom Blonqvist.

No meio da confusão, o Mahindra do britânico Alex Lynn ainda passeou pela pista virado ao contrário.

A corrida acabaria interrompida já após a entrada do "safety car", guiado pelo português Bruno Correia, quando o britânico Sam Bird (Jaguar) estava na frente, sendo decretado o vencedor, pois já estavam cumpridos mais de três quartos da corrida.

Bird deixou o holandês Robin Frijns (Virgin) em segundo lugar, a 2,194 segundos, e o francês Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) em terceiro, a 4,846 segundos.

Félix da Costa ficou, assim, às portas do pódio, a 6,900 segundos do vencedor, somando 12 pontos, os primeiros neste campeonato, após duas corridas disputadas.

"[Foi] um dia muito melhor do que o de ontem, mas já estava à espera. Conseguimos largar do nono lugar e sabíamos que tínhamos velocidade para ganhar lugares. Foi o que fizemos. Foi uma grande recuperação", explicou, em declarações à Agência Lusa o piloto de Cascais.

Félix da Costa espera, agora, melhorar as prestações já a partir da próxima prova, em Roma, onde terá à disposição a nova versão do DS, pois nas duas corridas da Arábia Saudita pilotou o carro que no ano passado lhe deu o título na disciplina, este ano promovida a Campeonato do Mundo.

"Próxima corrida em Roma, já com o carro novo. Espero ter mais performance para lutar pelo campeonato", frisou.

Com estes resultados, o holandês Nick De Vries (Mercedes), que hoje foi 14.º e não pontuou, mantém o comando, com 29 pontos.

Sam Bird é, agora, segundo, com 25, enquanto Félix da Costa é oitavo, com 12.

A próxima corrida é a 10 de abril, em Roma.

Piloto promovido ao terceiro lugar

António Félix da Costa foi promovido à terceira posição depois de inicialmente ter terminado em quarto lugar.

A penalização do francês Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) após o final da prova disputada na Arábia Saudita, por não ter utilizado o "attack mode" em tempo útil, promoveu o piloto luso a terceiro, somando 15 pontos, em vez dos anteriores 12.