António Félix da Costa vai testar na IndyCar norte-americana

O piloto português, que este ano venceu o campeonato de Fórmula E, foi convidado para testar um dos monolugares da IndyCar, a maior competição de monolugares dos Estados Unidos da América.

O teste com o monolugar da Rahal Letterman Lanigan Racing vai decorrer no próximo dia 2 de novembro, no circuito de Barber Motorsports Park.

Para o piloto de Cascais, é "sonho de criança" que se cumpre.

"Nunca escondi o sonho e a vontade de correr na IndyCar. Sou um grande fã do campeonato e da mentalidade das corridas nos Estados Unidos. Conheço o Bobby Rahal há alguns anos e sempre que nos víamos em brincadeira eu dizia que tinha de ir experimentar os carros da equipa dele, e quando ele me ligou com este convite para conhecer e testar com a Rahal, foi impossível recusar", referiu o piloto luso, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.

Félix da Costa garante, contudo, continuar "focado na Fórmula E", mas não fecha a porta da IndyCar no futuro.

"Quero fazer um bom trabalho, deixar a minha marca na equipa e nunca se sabe o que o futuro nos pode reservar," concluiu.

O monolugar da IndyCar é equipado com um motor V6, 2.2L com cerca de 700 cavalos de potência.