Fórmula E: António Félix da Costa volta em modo de ataque

Oitava temporada do Campeonato do Mundo de monolugares elétricos arranca esta quinta-feira na Arábia Saudita. Português da DS Techeetah é um dos favoritos ao título.

As ruas entre as históricas muralhas de Riade - Património Mundial da UNESCO -, iluminam-se para marcar o arranque de mais um Mundial de monolugares elétricos. A dupla jornada na Arábia Saudita terá lugar esta sexta-feira e sábado à noite (17 horas em Portugal, em direto no Eurosport e na Eleven) e António Félix da Costa volta a integrar o pelotão à procura de repetir o título de 2020, tendo entrado em alta no Circuito de Diriyah.

Com um formato de qualificação renovado - para corrigir as desigualdades dos anos anteriores -, a Fórmula E de 2022 promete o equilíbrio de sempre e mais velocidade do que nunca. Os carros passam a ter 220kw de potência máxima (contra os 200 do ano passado), que, no "attack mode", sobem até aos 250kw (235).