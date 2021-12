António Folha agradece aos profissionais de saúde após operação a aneurisma

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa publicação no Instagram, António Folha agradeceu a competência dos médicos após uma operação a um aneurisma cerebral.

O treinador da equipa B do F. C. Porto foi operado a um aneurisma cerebral e já está em casa a recuperar. Teve alta cinco dias depois da intervenção cirúrgica. Folha utilizou a sua conta de Instagram para deixar uma mensagem aos profissionais de saúde que o assistiram.

"A todos os profissionais de saúde do hospital de Santo António do serviço de urgência do serviço de neurorradiologia do bloco operatório, do serviço de anestesia e ao serviço de neurocirurgia, o meu profundo agradecimento por toda a vossa competência e gentileza para comigo. O meu muito obrigado", escreveu.

Recorde-se que o F. C. Porto informou a 15 de dezembro que o técnico tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica, sem revelar o motivo. António Folha falhou o jogo frente ao Académico de Viseu, em que os dragões venceram por 1-0, e não vai estar no banco de suplentes no embate de quinta-feira contra o Penafiel.