António Folha no F. C. Porto B até 2024

O F. C. Porto renovou contrato com o treinador António Folha, que vai continuar a orientar a equipa B dos dragões até 2024.

O técnico, de 50 anos, já tinha treinado o conjunto secundário dos azuis e brancos de 2016 a 2018, tendo conduzido a equipa a duas conquistas na Premier League International Cup. O regresso aconteceu em fevereiro de 2021 e, na temporada que agora termina, levou o F. C. Porto B ao 10.º lugar na Liga 2, numa época marcada por alguns jogos de ausência, devido a um aneurisma.

Folha afirmou que a continuidade nunca esteve em causa, relembrando um telefonema marcante do presidente Pinto da Costa, num dos "piores momentos da vida". "Esta renovação nunca esteve em causa, ao contrário do que se andou por aí a dizer, porque se há pessoa que tem palavra, é o nosso presidente. No pior momento da minha vida, numa conversa que tive com ele pelo telefone, sem saber como eu iria ficar, disse-me que o nosso casamento era para a vida", contou António Folha aos canais do clube.