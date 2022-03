António Folha suspenso por um mês: "És um ladrão"

JN Ontem às 23:04 Facebook

Treinador da equipa B dos dragões foi expulso aos 78 minutos do jogo com o Estrela da Amadora devido a insultos ao árbitro.

O F. C. Porto B não terá o treinador no banco durante os próximos 30 dias. Esse foi o castigo aplicado a António Folha, que também está sujeito a uma multa de 3570 euros por acusações ao árbitro Ricardo Baixinho, durante o jogo com o Estrela da Amadora.

O comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol salienta que António Folha é castigado por "lesão da honra e denúncia caluniosa e por uso de linguagem grosseira, ofensiva e injuriosa" contra Ricardo Baixinho.

Em causa, de acordo com o relatório do árbitro estão as palavras "és um ladrão do car****, estás a empurrar-nos para trás, és um ladrão".