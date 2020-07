António Freitas: "A Estrela Costa devia ter vergonha de entrar neste estádio"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:51 Facebook

O presidente do Desportivo das Aves deixou, este domingo, duras críticas a Estrela Costa acionista da SAD do Aves.

Uma polémica que parece não ter fim. A equipa de Nuno Manta Santos tinha previsto, para este domingo, um treino para preparar o jogo de terça-feira com o Benfica mas a SAD do Aves solicitou que a sessão de trabalho fosse cancelada. Mesmo com esta ordem, os jogadores compareceram no estádio à hora prevista, mas receberam ordens para sair.

Estrela Costa, acionista da SAD do Aves, já explicou o motivo que levou a mandar fechar o recinto: "Temos a apólice de seguros anulada. A lei é clara: não conseguimos fazer jogos nem treinar sem uma epólice de seguros de acidentes de trabalho válida. Em bom rigor, ninguém no seu perfeito juízo metia ninguém a treinar sem seguro", disse em declarações à Sport TV, explicando que não se conseguiu "reunir a verba para pagar os seguros".

Visivelmente emocionado, António Freitas, presidente do Desportivo das Aves, deixou duras críticas a Estrela Costa, afirmando que "tem de ser banida".

"Eu já tinha oferecido a estadia e o autocarro, mas a Estrela Costa inventa sempre mais despesas. Não paga nada nem a ninguém, o que é que ela quer fazer a este clube? As pessoas da Liga e da FPF não podem processar estas pessoas, que tão mal fazem ao futebol português? Esta senhora devia ter vergonha de entrar nesta terra e neste estádio. Esta senhora e o presidente Wei Zhao, que não manda nada, pois ela é que me disse que articula tudo isto. Eu não quero criar um problema senão ela não saía do estádio, o povo é sereno e promete que daqui a pouco vai embora em paz", começou por dizer, garantindo que os jogadores querem ir a jogo.

"Se eles não quisessem jogar, não faziam o teste à covid-19, pois sem teste não podiam jogar. Estou a lutar, os sócios sabem disso. Tudo farei para que não me possam acusar de que não fiz tudo para elevar esta história deste clube. Se a Estrela Costa continuar irredutível, os jogadores não treinam... Ela mandou fechar as portas. Se os jogadores forem treinar para outro lado, correm o risco de serem processados e isso é que ela saber fazer melhor, mandar gente embora", atirou.