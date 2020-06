António Freitas vence eleições no Aves

José Pedro Gomes Hoje às 20:18 Facebook

António Freitas, de 66 anos, foi eleito este sábado com novo presidente do Aves, vencendo a disputa eleitoral com Joaquim Neves, num sufrágio onde participaram 753 sócios dos 1148 com direito de voto.

António Freitas, que é presidente honorário do clube, depois de o ter dirigido entre 1998 e 2001, recebeu 56,8 % dos votos, derrotando Joaquim Neves, ex-jogador dos avenses e que pertencia à anterior direção.

O ato eleitoral foi o mais concorrido na história do clube e também o primeiro onde se apresentaram duas listas a sufrágio.

Os novos órgãos sociais do Aves tomam posse esta noite para um mandato que se prolongará até 2022.