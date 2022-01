António Miguel Cardoso anuncia candidatura ao V. Guimarães

JN Hoje às 12:47 Facebook

Com o lema "Mais Vitória", apresenta-se nas eleições que deverão ocorrer em março.

António Miguel Cardoso anunciou hoje que volta a ser candidato a presidente do Vitória Sport Clube, depois de já em 2019 ter sido candidato e ter alcançado mais de 30% dos votos dos sócios do clube. Apresenta-se com uma equipa renovada, mantendo elementos que já o acompanhavam no projeto anterior, mas agregando vitorianos que não o tendo apoiado na anterior candidatura se reveem no seu projeto atual.

"Com efeito, procurei manter o silêncio e deixar o clube e o seu presidente trabalhar sem ruídos externos. Tinha prometido isso em campanha e o que prometo cumpro. Mas agora é hora de os sócios voltarem a ser chamados a votar e convém que saibam com tempo quem são as equipas e os projetos que têm para devolver o Vitória ao lugar que lhe pertence", referiu António Miguel Cardoso.

Nesta nova candidatura António Miguel Cardoso faz-se acompanhar de Armando Guimarães, Diogo Leite Ribeiro, Nuno Soares Leite e Pedro Meireles como vice-presidentes. Os restantes órgãos sociais serão conhecidos em breve.