António Miguel Cardoso critica Conselho de Disciplina pelo caso de Al Musrati

O presidente do V. Guimarães António Miguel Cardoso visou o Conselho de Disciplina, num comunicado emitido no site oficial do clube vimaranense, na sequência do arquivamento da queixa a Al Musrati por gestos obscenos.

"O Vitória Sport Clube entende que [...] procedimento não foi seguido em relação à denúncia de que o jogador Al Musrati fez gestos obscenos na direção dos adeptos situados na Bancada Poente do Estádio D. Afonso Henriques quando se dirigia para o túnel de acesso aos balneários no final do jogo com o Braga, disputado no dia 27 de fevereiro de 2023 e referente à 22.ª jornada", pode ler-se no comunicado de António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães.

O dirigente considera "bizarro" o facto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter arquivado a queixa contra Al Musrati, médio do Braga, por considerar não haver provas suficientes que o jogador fez gestos obscenos para as bancadas.

PUB

"A nossa indignação perante este bizarro arquivamento deve-se muito ao facto de o nosso jogador Maga ter sido punido com um jogo de suspensão e uma multa precisamente por ter tido um suposto comportamento semelhante ao de Al Musrati frente ao Braga, na época passada. Recordo inclusivamente que o Conselho de Disciplina da FPF precisou na altura que havia sido o diretor de comunicação do Braga, Alexandre Carvalho, a ter reportado a situação na sala de organização de jogo, exibindo então uma imagem que comprovava a situação (igualmente partilhada nas redes sociais), o que levaria o delegado da Liga a registar a ocorrência no relatório. Ou seja, dessa vez as imagens das redes sociais funcionaram como prova; desta vez, no caso do jogador Al Musrati, inspiram dúvidas. Em análogos exige-se igualdade proporcional", escreve António Miguel Cardoso.