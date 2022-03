António Miguel Cardoso é o novo presidente do Vitória: "As coisas vão começar a mudar"

António Miguel Cardoso foi, este sábado, eleito o novo presidente do Vitória de Guimarães, levando a melhor sobre Miguel Pinto Lisboa e Alex Costa.

É o fim da era de Miguel Pinto Lisboa. Os sócios do Vitória de Guimarães foram, este sábado, às urnas e escolheram António Miguel Cardoso para novo presidente do clube vimaranense.

O candidato da Lista A venceu com 4418 votos, o que corresponde a 62,5%, deixando para trás a Lista C, liderada por Miguel Pinto Lisboa, que obteve 1243 votos, e Alex Costa, da Lista B, com 1161. Foram registados, ainda, 28 votos nulos e 57 brancos.

"É um momento de união, sentimos que ela vem aí. Acredito que os tempos que se avizinham sejam bons. Opositores? Somos todos vitorianos. O meu objetivo é por o Vitória no caminho certo, recuperar a mística do clube. Acredito no apuramento europeu, anda é possível e temos de ter ambição. A partir de amanhã, as coisas vão começar a mudar e a mística vai voltar. Todas as áreas do Vitória têm de se trabalhadas de outras formas. Temos de festejar, sim, mas temos de pensar já no dia de amanhã e no trabalho que há a fazer. O facto de a vitória ter sido expressiva é bom mas não é o mais importante", disse o novo presidente do Vitória.

Apesar de terem votado 67,6% dos 9.780 sócios inscritos nos cadernos eleitorais, a afluência às mesas de voto foi inferior à de 20 de julho de 2019, quando 7.083 associados vitorianos elegeram Miguel Pinto Lisboa com 50,6% dos votos, à frente do presidente este sábado eleito, António Miguel Cardoso, com 31,1%, e de Daniel Rodrigues, com 16,8%.

É a primeira vez na história do clube minhoto, que assinala os 100 anos no próximo 22 de setembro, que um presidente em funções perde umas eleições