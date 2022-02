António Miguel Cardoso formalizou candidatura à liderança do V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

António Miguel Cardoso procedeu, esta tarde de quinta-feira, à entrega das listas candidatas aos órgãos sociais do Vitória de Guimarães para o ato eleitoral agendado para o dia 5 de março.

Sob o lema "Mais Vitória", o empresário foi objetivo nas primeiras palavras. "É um momento de grande responsabilidade, não é momento de vender programas, nem para falar sobre o passado Estou cá com vontade. O desporto precisa de mais verdade e todos queremos mais verdade, todos queremos um Vitória diferente. Chegou a altura de as caras mudarem, chegou a altura de o Vitória ser gerido de outra forma para que possa crescer e ser aquilo que todos queremos. É esse o espírito que me move e à minha equipa", disse, no final da entrega da lista, que reuniu 1240 assinaturas.

"Sentimos que há grande vontade de verdade e de transparência. As 1240 assinaturas que tivemos demonstram isso mesmo. Queremos continuar a passar a mensagem. Chegou a altura de os sócios meterem a mão na consciência e perceberem que é preciso mudar, que é preciso pessoas novas, competentes, e que sejam completamente independentes dos interesses", completou.