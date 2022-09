António Miguel Cardoso: "O Vitória só poderá voltar a crescer dentro de dois anos"

O presidente do clube minhoto faz, em dia de centenário, uma análise ao contexto que o V. Guimarães atravessa e pede união à massa associativa.

No dia do centésimo aniversário, o V. Guimarães olha para o futuro à luz do pragmatismo de quem tem problemas financeiros que exigem uma gestão rigorosa e muito ponderada. Em entrevista ao JN, feita no camarote presidencial do Estádio D. Afonso Henriques, o presidente António Miguel Cardoso não se esconde às questões, deixando bem claro que, nos próximos dois anos, a componente financeira será mais importante do que a vertente desportiva. Por isso, pede a união dos sócios.