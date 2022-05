António Miguel Cardoso pretende alteração dos regulamentos

Presidente do Vitória de Guimarães voltou a reiterar apoio a Rochinha e pretende alteração dos regulamentos para punição dos infratores.

António Miguel Cardoso voltou a reiterar apoio ao capitão Rochinha e anunciou a apresentação de uma exposição aos principais organismos desportivos nacionais e ao Governo para alteração dos regulamentos.

"Estamos aqui para manifestar o total repúdio pela campanha negra que tem sido feita ao nosso jogador, ao nosso homem, ao nosso capitão Rochinha. Há três anos que temos visto manifestações vergonhosas e primárias contra o Rochinha. Não queremos que isto volte a acontecer e estamos a fazer uma exposição de momento à Liga, à Federação e ao Governo para que o regulamento seja diferente. Para que quem proceda a este tipo de campanhas possa verdadeiramente ser penalizado. Não pactuamos que isto seja feito em qualquer recinto desportivo, seja no estádio do Bessa ou seja no nosso estádio. É uma vergonha e queremos verdadeiramente que este tipo de campanhas acabe", anunciou, através de um vídeo nas redes sociais do clube.