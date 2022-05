Jogador do Sporting garante que gesto obsceno não foi para "adeptos do F. C. Porto em geral"

JN Hoje às 12:28 Facebook

O basquetebolista do Sporting António Monteiro pediu desculpa pelo gesto, que foi dirigido a dois adeptos que o insultaram, e "nunca para os adeptos do F. C. Porto em geral".

António Monteiro foi desclassificado no terceiro período do segundo jogo das meias-finais da Liga de basquetebol e, enquanto se dirigia para os balneários, fez um gesto obsceno na direção das bancadas, tal como um membro da equipa técnica leonina.

Recorrendo às redes sociais, o atleta do Sporting desculpou-se "pelos gestos obscenos que aconteceram no jogo", mas garantiu que eles "nunca foram dirigidos aos adeptos do F. C. Porto ou à claque do F. C. Porto".

"Tudo começou quando saía do balneário ao intervalo, para o aquecimento, quando cerca de dois indivíduos desataram a ofender-me verbalmente e a cuspir-me", explicou António Monteiro, sendo que "o mesmo voltou a acontecer quando fui expulso do jogo".

"Na altura já de cabeça quente surgiu esse gesto nada bonito que, de cabeça fria, acho reprovável. Mas quero dizer que esses gestos foram para esses dois indivíduos e nunca para os adeptos em geral do F. C. Porto, que sempre me apoiaram enquanto representei o clube", sublinhou o basquetebolista.

Os dragões venceram o encontro por 74-71 e estão a apenas um triunfo de carimbarem o acesso à final da Liga portuguesa. Benfica e Oliveirense discutem a restante meia-final. Os encarnados lideram a série por 2-0 e também estão a uma vitória da final.