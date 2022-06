António Nobre apita final do Europeu de sub-19

JN Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Árbitro português nomeado para o jogo decisivo da competição

O árbitro português António Nobre foi nomeado pela UEFA para apitar a final do Campeonato da Europa de sub-19, entre Inglaterra e Israel, marcada para sexta-feira. Nobre terá como assistentes o também português Pedro Martins e o belga Mathias Hillaert. Nathan Verboomen, igualmente da Bélgica, é o quarto árbitro.

A final será o terceiro jogo do leiriense na prova, depois do Sérvia-Israel e do França-Itália, ambos a contar para a fase de grupos do torneio. António Nobre, de 33 anos, arbitrou 42 partidas na temporada de 2021/22, 18 das quais na Liga portuguesa.