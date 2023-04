António Oliveira deixa o comando técnico do Coritiba

Hoje às 14:32 Facebook

Treinador português dura apenas até à primeira jornada do campeonato brasileiro e é despedido após a derrota com o Flamengo (3-0).

Depois de Vítor Pereira, há outro treinador português de saída do futebol brasileiro. O Coritiba anunciou, esta terça-feira, o despedimento de António Oliveira, que não resistiu à derrota sofrida na primeira jornada do Brasileirão, com o Flamengo (3-0).

"O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional", confirmou o clube nas redes sociais.

António Oliveira foi contratado pelo Coritiba no início do ano, depois de ter orientado o Athletico Paranaense e o Cuiabá.

Deste modo, de oito treinadores portugueses no campeonato principal do futebol brasileiro, restam seis em atividade: Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Renato Paiva (Bahia), Ivo Vieira (Cuiabá) e Pepa (Cruzeiro).