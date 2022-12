António Oliveira mantém-se no Brasileirão e vai orientar o Coritiba

JN Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O português, que na época passada orientou o Cuiabá, será o primeiro treinador europeu a comandar o clube do Paraná.

António Oliveira foi oficializado, esta terça-feira, como o novo treinador do Coritiba, que compete na divisão maior do futebol brasileiro.

O técnico português vai orientar o terceiro clube canarinho na carreira, depois de ter estado à frente do Athletico Paranaense e mais recentemente do Cuiabá, a quem ajudou a garantir a permanência no Brasileirão na última época.

PUB

Através das redes sociais, o clube do Paraná salienta que António Oliveira "é o primeiro treinador europeu da história do Coritiba".

"Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de comandar uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Agora é tempo de planejar, avaliar e trabalhar para podermos todos juntos cumprir os objetivos do Coritiba", destacou o treinador português, de 40 anos.

Para além de António Oliveira, o Brasileirão de 2023 contará com mais seis treinadores lusos: Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Vítor Pereira (Flamengo), Renato Paiva (Bahia), Ivo Vieira (Cuiabá) e Pedro Caixinha (RB Bragantino).