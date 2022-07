António Oliveira vê Cuiabá cair para a zona de despromoção no Brasileirão

JN Hoje às 09:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do ex-Oliveirense Alef Manga valeu o triunfo do Coritiba frente ao Cuiabá (1-0), de António Oliveira, que caiu para a zona de despromoção no Brasileirão.

O jogo que fechou a 19.ª jornada da Série A brasileira, entre Coritiba e Cuiabá, foi decidido por um golo de Alef Manga, avançado que em Portugal jogou pela Oliveirense, em 2018, na Liga 2.

O avançado, de 27 anos, que tinha tido uma perdida incrível no jogo anterior, diante do Corinthians, confessou que o golo ao Cuiabá "foi um alívio". "A melhor palavra é o silêncio. Trabalho muito e tenho muita fé em Deus. Fui feliz com o golo", disse o jogador, após o encontro.

Alef Manga apontou o único golo da partida aos 39 minutos. O Coritiba, que ficou reduzido a dez elementos aos 88 minutos, por expulsão de Thonny Anderson, segurou a vantagem até ao apito final, resultado que lhe permitiu ultrapassar o Cuiabá na tabela e relegar a equipa orientada pelo português António Oliveira para a zona de despromoção.