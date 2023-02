António Salvador, 20 anos no Braga: os depoimentos de Fernando Gomes e Pedro Proença

JN Hoje às 13:55 Facebook

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, falam sobre António Salvador.

"O início do caminho de António Salvador como Presidente do SC Braga nasceu de uma decisão corajosa que já deixava, claramente, antever a marca pessoal que, passadas duas décadas, ainda imprime ao exercício das suas funções. Confrontado entre abandonar o clube que atravessava uma crise profunda que poderia ter ditado a sua descida de divisão, preferiu assumir o comando e, assim, transformar o Sporting Clube de Braga numa grande potência no futebol e no desporto nacional.

O seu amor ao clube foi a mola propulsora para um clube que se tornou mais eclético e principalmente mais desenvolvido, premiado e respeitado. Foi o SC Braga de António Salvador que apostou no futebol de praia, no futsal ou no futebol feminino, onde se tornou, com a FPF, um dos pilares à volta do qual relançou e impulsionou uma vertente cujo crescimento é evidente. As Guerreiras do Minho, é bom sublinhar, foram vencedoras do Campeonato Nacional, da Taça de Portugal, da Taça da Liga e da Supertaça.