António Salvador acha que 20 milhões é pouco para levar Vitinha

Dois clubes, um deles da Liga inglesa, tentaram comprar avançado do Sporting de Braga, mas SAD dos minhotos exige mais dinheiro

A SAD liderada por António Salvador acha que 20 milhões de euros é pouco dinheiro para levar Vitinha da pedreira, já neste mercado de Inverno.

O JN sabe que dois clubes, um dos quais da Premier League, tentaram comprar este mês o avançado, de 22 anos, que é o melhor marcador do Braga nesta época, com 13 golos, à frente de Ricardo Horta, que soma 11.

De Inglaterra houve várias abordagens tendentes a perceber as possibilidades de negócio, mas só surgiu uma proposta concreta, de 20 milhões de euros, que foi recusada pela SAD arsenalista, que remete os interessados para o valor da cláusula de rescisão do jogador, que é de 30 milhões de euros.

Até ao final do mercado, na próxima terça-feira, o Braga deverá continuar a ser pressionado, devido à cobiça de vários clubes no goleador natural de Cabeceiras de Basto, que está apenas um golo de igualar o recorde pessoal em termos de concretização (leva 13 golos, contra os 14 apontados no global da época 2021/22).

Vinculado contratualmente ao Braga até 2027, a valorização de Vitinha subiu em flecha nos últimos tempos, cifrando-se atualmente, segundo o portal "Transfermarkt", em 15 milhões de euros. Basta referir que há pouco mais de um ano o atacante valia somente dois milhões de euros...

Gijón regateia GrAgera

O Sporting de Gijón rejeitou uma primeira proposta do Braga por José Gragera, médio de 22 anos do clube da segunda liga de Espanha.

De acordo com a imprensa do país vizinho, os minhotos terão oferecido ao clube das Astúrias pouco mais de dois milhões de euros, quando o Gijón está a pedir o dobro.