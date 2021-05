António Salvador agradeceu conquista a toda a estrutura bracarense e elogiou adeptos

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Na receção aos vencedores da Taça de Portugal, na Câmara Municipal de Braga, o líder do emblema bracarense destacou a "vitória estrondosa sobre um grande clube" e reafirmou a vontade da permanência de Carlos Carvalhal.

Visivelmente emocionado pela importante conquista, António Salvador agradeceu a toda a estrutura o papel desempenhado e deixou elogios ao comportamento da massa adepta. "Quero saudar os que foram os heróis ontem, no ano do centenário. Não podemos comemorar como pretendíamos, mas os adeptos tiveram um comportamento exemplar e entenderam o momento frágil que o país vive, ao nível da pandemia", afirmou Salvador.

Além de reconhecer que a sorte esteve do lado do Braga e de demonstrar fortes agradecimentos ao plantel, o presidente dos 'Gverreiros' deixou ainda uma forte palavra de apreço ao treinador que chegou este ano, vindo do Rio Ave. "Quero agradecer ao Carlos Carvalhal por ter aceite o desafio proposto. Queríamos ter um treinador da casa, que trabalhasse de forma apaixonada. O mister veio para ficar!", garantiu o dirigente.