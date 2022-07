António Salvador apresenta a Fernando Gomes propostas do Braga para o futebol português

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, reuniu-se, nesta sexta-feira, com o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a quem apresentou algumas ideias do clube, para o presente e futuro do futebol português.

No encontro, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, a pedido de António Salvador, o presidente do Braga partilhou, ao pormenor, opiniões e sugestões do clube bracarense sobre diversas vertentes do futebol masculino e feminino.

Como refere uma nota oficial da FPF, além de partilhar a análise do clube sobre a competitividade do futebol português na UEFA, António Salvador teve oportunidade de apresentar em detalhe as sugestões dos arsenalistas para os quadros competitivos das provas profissionais.

Ao site federativo, Fernando Gomes enalteceu a "reflexão estratégia apresentada pelo presidente do Braga" e agradeceu a apresentação, que ouviu "com muito agrado".

Já António Salvador explicou o propósito da visita institucional: "Agradeço a disponibilidade e o interesse do presidente da FPF, que, no nosso entendimento, será absolutamente decisivo para a urgente evolução a operar nas competições nacionais".

"A visão, o conhecimento e a capacidade que reconhecemos ao presidente da FPF e à sua estrutura serão fundamentais num processo que nos envolve a todos, em prol da competitividade e da sustentabilidade de todo o futebol português", disse, ainda, António Salvador.

Este encontro entre os dois presidentes aconteceu três dias após a apresentação, por parte do clube minhoto, das propostas e reflexões sobre o futebol português, feita à comunicação social.