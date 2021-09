António Salvador avisa que é preciso fazer mais e melhor

João Faria e Guilherme Soares Hoje às 17:47 Facebook

Presidente bracarense quer o primeiro lugar do grupo F da Liga Europa para o SC Braga se apurar diretamente para os oitavos de final.

À partida para Belgrado, onde defronta o Estrela Vermelha, quinta-feira, o líder arsenalista mostrou "confiança", mas também alguns reparos às últimas exibições e resultados da equipa, sobretudo o nulo cedido em Paços de Ferreira, no sábado. "Sabemos que temos que fazer mais e melhor do que temos feito neste arranque do campeonato, muito mais e melhor do que no último jogo, com o Paços de Ferreira, porque, para se ganharem jogos, não chega qualidade, é preciso trabalhar, ser intenso e agressivo e vamos que ter tudo isso na quinta-feira para vencer um adversário difícil", avisou.

O presidente dos minhotos fez questão de frisar que, "quem representa o Braga tem que ter noção que, em todos os jogos, tem que lutar para vencer, sabendo que não se vai ganhar todos". "Mas temos que ter uma coisa: trabalhar, ser intensos e agressivos. Se depois não ganharmos, sabemos que temos a consciência de que fizemos tudo para vencer. Tenho consciência de que podíamos ter feito mais [neste arranque de época], temos consciência que temos que trabalhar mais diariamente para chegarmos aos jogos preparados para jogar com intensidade e ganhar".



Confrontado com as declarações recentes de Carlos Carvalhal sobre a "mudança de ciclo" no Braga pela saída de alguns jogadores e se os últimos resultados são reflexo disso, António Salvador frisou que "mudança de ciclo, no Braga, é constante, é permanentemente. Ano após ano, queremos fazer mais e melhor. O ciclo é inverter os resultados, acabámos mal o ano passado, como todos sabem, não temos começado bem e é um ciclo que tem que mudar imediatamente para outro tipo de resultados. O ciclo do Braga é pressão permanente de ganhar os jogos", atirou.



Sobre o jogo de quinta-feira, disse ter "boas expectativas" e partir com confiança para o confronto com o tetracampeão sérvio. "Vamos iniciar esta participação europeia com confiança pelo que o Braga pode vir a fazer e pelo que tem feito no passado, o Braga tem história nesta competição, tem estado permanentemente na fase de grupos e quase sempre passado à fase seguinte. Independentemente de não ter calhado nomes sonantes, é um grupo muito difícil e equilibrado. Provavelmente vamos defrontar na quinta-feira uma das equipas mais difíceis teoricamente, mas sabemos da qualidade do nosso plantel, do valor e confiança que temos, e vamos preparar-nos para defrontar um grande adversário e vencer o jogo", disse.



Sequeira está de regresso aos convocados e Iuri Medeiros ficou em Braga, por gestão física.