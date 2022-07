António Salvador: "Confiança máxima para fazer grande época"

Guilherme Soares Hoje às 00:00 Facebook

António Salvador quer intensificar a união entre cidade e clube, transportando a multidão que encheu o centro no "Braga Day" para jogos na Pedreira

"Confiança máxima" na estrutura e nos atletas para "fazer uma grande época". As palavras pertencem a António Salvador, que falou à televisão do clube, durante o "Braga Day", evento promocional que juntou desde manhã cedo e até ao final da noite milhares de adeptos do Braga na Praça da República, junto à avenida Central, para verem, de perto, os atletas das diversas modalidades, com natural destaque para os de futebol, cujas equipas (sub-23, B, feminina e principal) foram sendo apresentadas à numerosa plateia.

A fechar a festa, subiu ao palco o plantel às ordens de Artur Jorge, tendo sido chamados 28 jogadores, incluindo já a última contratação, o internacional mexicano Diego Lainez. O "Braga Day" já não se realizava há dois anos por causa da pandemia de covid-19 e António Salvador destacou a importância da comunhão com os adeptos. "O grande objetivo deste dia é unir as pessoas ao clube, acredito muito que possamos estar todos unidos, clube e cidade. Queremos muito esta comunhão. Queremos levar esta multidão de gente para os nossos jogos em casa", salientou.