António Salvador deixa mensagem de Natal e fala em "entusiasmo pelo futuro"

O presidente do Braga António Salvador deixou, na manhã deste sábado, uma mensagem de Natal, com boas expectativas para o futuro dos arsenalistas.

"Nesta quadra especial, que acima de tudo celebra a família e a amizade, espero que tenham junto de vós aqueles de quem mais gostam e que retirem o melhor que a vida nos proporciona e que são estes momentos de partilha e de união. Todos nós sentimos e vivemos o Braga como uma extensão das nossas famílias. Um espaço comum que nos une através de um sentimento de pertença e que prolongamos ano após ano, sempre com renovadas expectativas e anseios. Esta é também uma quadra de transição, que coincide com o novo ano e com os balanços e planos que sempre se fazem por estas ocasiões. No Braga, acreditamos que o crescimento é contínuo e que a ambição é permanente, que se renova e se regenera em cada um de nós, dia após dia", começou por escrever António Salvador, numa mensagem divulgada pelos canais oficiais do Braga.

O presidente dos arsenalistas admitiu que há um entusiasmo com o futuro. "Viver este clube exige paixão e emoção. São ingredientes imprescindíveis e que em muito explicam o nosso extraordinário crescimento, mas que só fazem a diferença quando muito bem equilibrados com a ponderação e a razão. Temos pela frente desafios e oportunidades que nos entusiasmam e que podem constituir um grande acelerador da nossa evolução, não apenas no patamar desportivo das nossas várias equipas, mas também na vivência diária do clube e no fortalecimento da participação dos sócios e adeptos, que muito em breve terão condições de excelência para seguirem e acompanharem, quotidianamente, o seu clube do coração. Estamos entusiasmados com o futuro, mas convencidos de que nada se alcança sem a consciência de que o desporto, como a vida, se faz de vitórias e de derrotas, de alegrias e de desilusões. Contamos sempre com a força e o apoio da nossa imensa família Braga para que, todos juntos, continuemos a engrandecer este clube e a concretizar a visão ambiciosa que temos para o seu futuro", concluiu.