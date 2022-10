António Salvador: "É um grande dia para o Sporting de Braga e para a cidade"

JN Hoje às 10:13 Facebook

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, frisou a importância do acordo de compra de parte da SAD do Sporting de Braga pela Qatar Sports Investments, proprietária do Paris Saint-Germain.

"O Sporting de Braga está muito feliz por dar as boas-vindas à Qatar Sports Investments como investidor. Acreditamos que é a parceria certa para acelerar o nosso crescimento e expansão, ajudando-nos a alcançar o nosso impressionante potencial como clube", começou por dizer o presidente dos minhotos em declarações reproduzidas no comunicado da QSI.

"A extraordinária experiência da QSI - com a sua experiência global, perspicácia e uma trajetória, registo de resultados surpreendentes no desporto e nos negócios - trará um enorme valor e vai ajudar-nos a alcançar os nossos planos ambiciosos. É um grande dia para o nosso clube, para os nossos adeptos e para a nossa cidade, pois esperamos muitos sucessos futuros para o SC Braga", referiu.

Já Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG e da Qatar Sports Investments, destacou a história dos arsenalistas e prometeu investimento.

"A Qatar Sports Investments tem orgulho de investir em empresas e marcas desportivas líderes em todo o mundo, permitindo que alcancem seu pleno potencial. Portugal é um país fundado no futebol - com alguns dos adeptos mais apaixonados e um dos melhores produtores de talentos do mundo. O SC Braga é uma instituição portuguesa exemplar - com orgulho, história, enorme ambição e uma reputação de excelência dentro e fora do campo".