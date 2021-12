António Salvador elogia grupo e garante Carvalhal até ao fim

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:09 Facebook

O Sp. Braga foi eliminado da Taça de Portugal, nesta noite de quinta-feira, em Vizela, mas o presidente António Salvador elogiou o "carácter e a atitude" dos seus jogadores. Apesar do propalado interesse do Flamengo em Carlos Carvalhal, o líder reiterou a continuidade do treinador.

"Quero dar em primeiro lugar dar os parabéns do Vizela pela passagem à eliminatória seguinte. Estamos tristes, os nossos sócios e adeptos estão tristes, mas na vida e no futebol temos de estar preparados para ganhar e para perder", começou por dizer. "Se, na semana passada, no Bessa, perdemos com estrondo e merecido, hoje não conseguimos levar de vencida uma equipa muito boa e muito difícil no seu campo. Mas tivemos uma equipa dentro das quatros linhas com grande carácter e grande atitude, com dez e depois com nove jogadores. Mesmo com a expulsão do Abel Ruiz, que foi merecida, fomos sempre uma equipa melhor e superior ao adversário. Quisemos sempre procurar a vitória", acrescentou.

E prosseguiu nos elogios. "Mesmo com nove jogadores, quando o André Horta é expulso, que nós não concordamos, porque cai involuntariamente sobre o colega, tivemos uma atitude muito irrepreensível e procuramos sempre a vitória. Dizer aos nossos adeptos que estamos frustrados e que o grupo está frustrado, mas com este caracter, com esta vontade e com aquilo que estes jogadores mostraram dentro de campo, vamos ter um futuro risonho e que vamos ganhar muitas mais vezes do que aquilo que temos ganho até hoje. Temos de levantar a cabeça e já tive oportunidade de dizer isso aos jogadores e ao treinador. É com esta atitude que se fazem grandes equipas", lembrou António Salvador.

Questionado sobre o possível interesse do Flamengo em Carlos Carvalhal, após visita de "cortesia", como explicou, o responsável máximo foi categórico. "Sobre a continuidade do mister Carvalhal, não vale a pena fazer perguntas. É um ponto de honra. O mister vai continuar no Braga, vão continuar todos que estão no Braga, e é com estes que vamos até ao fim", garantiu.