António Salvador exulta após goleada no Bessa

Presidente do Braga diz que a exibição com o Boavista "não deixa margem para equívocos".

No dia em que fez 50 anos de idade, António Salvador assinou a newsletter do clube minhoto, aproveitando a publicação para elogiar a resposta da equipa, no Bessa, que goleou o Boavista por 4-1, num contexto insólito, com quatro casos de covid-19 no plantel. "A exibição com o Boavista, após uma semana atípica, não deixa margem para equívocos: ganhar, jogo a jogo, sempre!", realçou o presidente do Braga.

Em final de ano e em jeito de balanço, António Salvador admitiu que a pandemia "colocou-nos e continua a colocar à prova". Na oportunidade, enalteceu o contributo de Carlos Carvalhal, técnico que "está a fazer um trabalho de grande importância neste contexto de constante crescimento", construindo um grupo "extremamente unido, solidário, capaz de enfrentar todas as tempestades com a coragem e a determinação de autênticos guerreiros", fez notar.

De 2020, além da conquista da Taça da Liga e do terceiro lugar na Liga, António Salvador destacou e o acesso direto do Braga à Liga Europa. "Difícil não é chegar à Europa de vez em quando; difícil é, todos os anos, assumir o objetivo de lá chegar e permanentemente alcançá-lo", destacou, confiante.

Para 2021, ano em que o Braga assinalará já em janeiro o primeiro centenário de existência, disse esperar a conclusão da segunda fase da Cidade Desportiva, infraestrutura onde o emblema investiu 20 milhões de euros "numa obra que terá importância capital para o crescimento do clube".

Apesar de 2020 ter valido "resultados fantásticos" em termos financeiros, para a SAD e para o clube, António Salvador pede o regresso dos adeptos aos estádios:: "Caso contrário, os prejuízos serão irreparáveis, para todos os clubes em Portugal".