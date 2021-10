António Salvador garante Carlos Carvalhal até ao final da temporada

JN Ontem às 19:20 Facebook

Carlos Carvalhal ficará ao leme do Braga pelo menos até ao final da temporada. A garantia foi dada pelo presidente do clube, António Salvador, que mantém a máxima confiança no atual técnico dos minhotos.

"Essa questão [da saída] não se põe. O Carlos Carvalhal é o treinador do Braga e é o treinador que vai acabar a época no Braga. Temos de estar unidos e fortes. Temos tido um apoio excecional e peço aos sócios e adeptos que continuem a apoiar esta equipa técnica e este grupo. Vamos fazer coisas muito boas este ano", referiu o dirigente, à margem da inauguração de uma nova loja do Braga, num centro comercial.

"Vocês viram a frustração dos jogadores no final por não terem conseguido ganhar, mas eles deram tudo. Eu próprio não dormi toda a noite. Temos que trabalhar e esta paragem vai fazer-nos bem, vamos conversar e vamos arrancar para a Taça de Portugal mais fortes ainda para podermos ultrapassar esta fase menos boa", disse.

O Braga, que empatou neste domingo com o Boavista, é atualmente sexto classificado, a oito pontos do líder Benfica.