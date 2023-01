António Salvador: "Há muitas abordagens e propostas pelo Vitinha"

António Salvador, presidente do Braga, admitiu que há interesse em Vitinha, mas não deu detalhes sobre uma possível saída.

Na sequência da gala Legião de Ouro do Sporting de Braga, o presidente dos arsenalistas, António Salvador, admitiu que há propostas por Vitinha, sem revelar grandes detalhes, numa altura em que o avançado é apontado ao Southampton.

"Neste momento estamos focados na gala, mas há muitas abordagens e propostas concretas pelo Vitinha, mas não é o momento para falar disso", disse António Salvador, à Sport TV.

O presidente do Sporting de Braga falou ainda dos reforços Joe Mendes, Pizzi e Bruma, recém-chegados neste mercado de inverno. "O treinador [Artur Jorge] entendeu que eram reforços necessários para atacar a segunda volta do campeonato. A SAD do Braga fez um esforço para dar o que o treinador pretendia. Estou feliz pelo regresso do Pizzi, que foi formado aqui mas esteve cá pouco tempo, mas é inquestionável o valor dele e aquilo que ele pode ajudar", acrescentou.

Sobre a gala Legião de Ouro, António Salvador disse que "é um momento de reconhecer todos os que desenvolveram muito trabalho ao longo da época". "A gala é dos sócios que foram premiados, mas também dos nossos parceiros. O objetivo é juntar a família e reconhecer quem foi premiado", explicou.