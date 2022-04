António Salvador: "Não queremos negociar Ricardo Horta"

Mediante o interesse noticiado nos últimos dias, do Benfica em Ricardo Horta, o presidente do Braga, António Salvador, negou qualquer vontade de negociar o capitão e afirmou que "com certeza [Horta] vai ficar" no Braga.

"Sobre o Ricardo Horta não tenho nada a comentar, é jogador do Sp. Braga, renovou recentemente até 2026, é um jogador importantíssimo e capitão de equipa. Está prestes a fazer história no clube e queremos que fique. E com certeza que vai ficar", declarou António Salvador, à SIC Notícias.

O presidente bracarense não comentou se foi contactado por Rui Costa, presidente das águias, sobre o jogador, mas deixou a certeza de que "renovar foi o melhor para todos", referindo-se ao extremo, de 27 anos. "Não queremos negociar o jogador, se quiséssemos não tínhamos renovado com ele em março quando ainda tinha mais três anos de contrato. Renovar foi o melhor para todos. O nosso pensamento é que ele fique", reforçou Salvador.

Ricardo Horta chegou a Braga em 2016/17, por empréstimo do Málaga, e assinou em definitivo pelos 'guerreiros' na temporada seguinte, sendo atualmente um dos jogadores mais influentes do plantel.