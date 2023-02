António Salvador: "Não se defende as equipas que jogam nas competições europeias"

Após a eliminação do Benfica, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, António Salvador mostrou-se crítico com a data do jogo, afirmando que "não se defende as equipas que jogam nas competições europeias". O presidente bracarense destacou ainda a presença de "três grandes equipas" no jogo com as águias.

"Temos vindo a trabalhar, também temos tido percalços. Domingo temos mais uma final. Um jogo muito difícil, com pouco tempo de recuperação, não consigo perceber como jogámos no sábado e não jogámos ontem [quarta-feira]. Jogámos hoje [quinta-feira], quando vamos jogar no domingo e depois temos outro jogo na próxima quinta-feira. Não se defende as equipas que jogam nas competições europeias. Há uma desigualdade entre as equipas que estão na Europa. Deviam ter mais atenção. Vamos preparar num jogo que não se pode preparar", considerou António Salvador.

O líder dos minhotos acredita ainda que estiveram "três grandes equipas" em campo no duelo entre Braga e Benfica. "Foi uma vitória justa, num jogo longo com duas grandes equipas. Os jogadores estão de parabéns, bem como a massa associativa que apoiou e ajudou a equipa a ultrapassar a eliminatória. Houve três grandes equipas em campo: o Braga, o Benfica e a equipa de arbitragem. Vocês é que analisam e comentam as arbitragens. Foi uma grande arbitragem. A expulsão não deixa dúvidas, é uma expulsão clara, o jogador vai ao tornozelo, podia ter acabado a época para o jogador. Três grandes equipas em campo", reforçou o dirigente.