António Salvador: "Nunca ouvi o Horta a dizer que queria sair do Braga"

JN Hoje às 15:47, atualizado às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

António Salvador, presidente do Braga, abordou, esta segunda-feira, a polémica criada em torno de Ricardo Horta, devido a uma possível transferência do avançado dos minhotos para o Benfica.

"O Ricardo Horta nunca disse, nem nunca o ouvi dizer, que queria sair do Braga. É um símbolo do nosso clube, está feliz no Braga e vai continuar a estar. Ainda no último jogo [frente ao V. Guimarães] vimos como os adeptos o aplaudiram", disse António Salvador à margem do fórum Football Talks, que decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"O Braga é o único clube com poder de decisão sobre a venda dos seus ativos. Foi sempre o Braga que teve a decisão sobre a venda do Ricardo Horta. Para vender, seja o Ricardo Horta, seja outro jogador qualquer, tem de haver uma série de pressupostos que possam ser cumpridos no nosso entendimento e não houve", referiu António Salvador.