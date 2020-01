António Salvador sobre Rúben Amorim: "Fui muito claro"

JN Ontem às 22:33 Facebook

No rescaldo da vitória do Braga frente ao Sporting, que garantiu aos minhotos um lugar na final da Taça da Liga, António Salvador elogiou os jogadores e Rúben Amorim. Quanto ao adversário na final, preferiu não fazer prognósticos.

"Foi um jogo contra uma grande equipa. Sabemos que qualquer uma das quatro equipas pode vencer. Mas o Braga mostrou a grande equipa que é. Foi um justo vencedor. Não há dúvidas nenhumas. É um trabalho de equipa e parabéns aos jogadores e ao nosso treinador. Há que recuperar e esperar pelo jogo de amanhã para sabermos quem vai disputar a final connosco. Queremos brindar os nossos adeptos com a conquista da Taça da Liga", começou por dizer o líder dos minhotos.

No comando do Braga, Rúben Amorim soma quatro vitórias em outros tantos jogos e, depois de um triunfo histórico no Dragão, para a Liga, conseguiu esta terça-feira eliminar o Sporting e garantir um lugar na final da Taça da Liga. António Salvador garantiu que a ligação de Amorim com o Braga é um projeto para durar.

"Fui muito claro. Mais do que mudar para ter resultados no imediato, é um projeto de presente e futuro. É uma identidade que queremos, está bem enraizada na estrutura do clube. É este o caminho que temos de seguir. Foi isso que os jogadores fizeram hoje. Há que criar o hábito de vencer constantemente e foi isso que mostrámos hoje.

F. C. Porto e Vitória de Guimarães disputam amanhã a última vaga para a final mas António Salvador prefere não fazer prognósticos. "Certamente vai ganhar aquele que melhor fará para estar na final. Os sócios que venham e nos apoiem. Independentemente do vencedor será um adversário muito difícil", concluiu.