António Salvador quer que 100.º ano do Sporting de Braga seja "histórico"

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, disse este domingo que quer que 2020 seja um ano "histórico" para os 'arsenalistas', no dia da comemoração do 99.º aniversário do clube.

Na cerimónia do hastear da bandeira, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, o líder dos minhotos deixou palavras de agradecimentos aos fundadores, aos sócios, funcionários e a treinadores e atletas que já representaram o clube.

Considerando o momento como "especial e simbólico", pela entrada no "último ano do primeiro século de vida do Sporting de Braga", António Salvador desejou que o "centésimo ano seja histórico".

"É esse o meu compromisso, é essa a nossa obrigação", disse.

Seguiu-se uma missa na capela do Cemitério de Monte d'Arcos e tradicional romagem às campas dos sócios fundadores.

A última cerimónia comemorativa de mais um aniversário dos minhotos realiza-se no auditório do Estádio Municipal de Braga, com a entrega dos emblemas de ouro e prata aos associados com 50 e 25 anos de filiação, respetivamente.