António Salvador realça crescimento do Braga

O presidente dos braguistas enalteceu o envolvimento da cidade na vida do clube, antes da Gala Legião de Ouro, realizada esta segunda-feira no Theatro Circo, em Braga.

À entrada da Gala Legião de Ouro, no Theatro Circo, em Braga, realizada esta segunda-feira, o presidente dos arsenalistas, indicou que o clube tem que continuar a crescer para repetir mais conquistas como a da Taça da Liga.

"Temos dado passos firmes no nosso crescimento, não apenas nos resultados, mas na base social, que é muito importante. Temos dado passos para envolver a cidade e as estruturas civis com o clube e temos encurtado distâncias para os três crónicos do futebol português. É bom para Portugal aparecerem clubes que encurtem essa distância", destacou António Salvador.

Para o líder do Braga, a venda de Trincão também é resultado da evolução do clube.

"A aposta na formação é o caminho, não há dúvida nenhuma que o crescimento do Braga passa por aí. Temos feito um investimento muito grande em infraestruturas para que a formação possa criar talento e vamos continuar a investir para que a esse nível sejamos dos melhores clubes em Portugal", referiu.

Por outro lado, Ricardo Horta mostrou-se feliz por receber o prémio de melhor futebolista do ano.

"É o reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer, não só este ano, mas desde que cheguei aqui, há quatro anos. Agradeço aos meus colegas de equipa, porque o futebol é um desporto coletivo e nada se ganha sozinho", salientou o avançado.