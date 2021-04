António Salvador recandidato à presidência do Braga

João Faria Hoje às 19:07 Facebook

António Salvador apresentou oficialmente, esta sexta-feira à tarde, num hotel da cidade dos Arcebispos, a recandidatura à presidência do S. C. Braga nas eleições marcadas para 21 de maio.

No cargo desde 2003, o atual responsável máximo pelo emblema minhoto quer voltar a assumir o destino do clube por mais quatro anos (quadriénio 2021/25) e, assim, ultrapassar as duas décadas na presidência.

As eleições terão lugar a 21 de maio e, até ao momento, é a única lista candidata, sendo que a data de entrega das candidaturas termina 15 dias antes.

António Salvador fez um discurso emocionado, no qual não esqueceu o apoio da família ao longo do tempo que leva como presidente do S. C. Braga. E salientou: "É um enorme orgulho após 18 anos apresentar a recandidatura, num cargo que tanto me honra".

O dirigente realçou também a importância da sustentabilidade do clube e recordou as dificuldades pelas quais passou ao leme dos arsenalistas, tais como a crise financeira de 2003.

Sobre o futuro, Salvador apontou o caminho a seguir. "O objetivo é fazer mais e melhor todos os dias, temos de olhar para a frente e para cima. Atingimos um ponto de não retorno na história do clube", frisou.

A professora universitária Felisbela Lopes é a preseidente da Comissão de Honra da candidatura, uma função que muito lhe agradou. "Aceitei o convite com muito gosto. António Salvador é o melhor presidente que o Braga pode ter hoje", avançou.

José Manuel Fernandes, que será candidato a presidente da Mesa da Assembleia-Geral, enalteceu o trabalho de António Salvador à frente do S. C. Braga. "O presidente é uma garantia de sucesso e não podemos andar para trás. Entre os sócios do clube, não tenho dúvidas que é o melhor", completou.