António Salvador recebido "com agrado" por Pedro Proença

Presidentes do Braga e da Liga estiveram reunidos na sequência das propostas apresentadas pelo clube minhoto para a competitividade e sustentabilidade do futebol português.

Foi com "agrado" que Pedro Proença e a direção da Liga receberam esta quarta-feira António Salvador, presidente do Braga. O encontro teve como propósito "apresentação da reflexão e propostas para a competitividade e sustentabilidade do futebol português", segundo informou o clube minhoto.

Pedro Proença explicou que ficou agradado com o "contributo do Braga para a melhoria do futebol português" e que a construção de um modelo competitivo e sustentável "carece da reflexão de todos os clubes". "A Liga Portugal acolhe e comunga as propostas de todos os clubes envolvidos nas Ligas Profissionais que visem buscar as melhores soluções para os desafios com que as mesmas se deparam", acrescentou o presidente da Liga.

Por sua vez, António Salvador concluiu que a reunião foi "muito proveitosa", destacando o interesse que o organismo teve no debate de ideias. "Agradeço ao Presidente pelo acolhimento da nossa reflexão e saio deste encontro convicto de que vão ser dados passos muito concretos em prol do nosso futebol, respondendo aos importantes desafios que temos pela frente", disse. O presidente dos arsenalistas reforçou que a Liga pode contar com o Braga a "100% para este importante processo com vista À evolução do nosso desporto e em particular das nossas competições profissionais".