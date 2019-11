António Salvador reclama: "O Braga não pode ser isto"

Guilherme Soares Hoje às 00:14 Facebook

Após o empate com o Famalicão, António Salvador surgiu na zona mista e mostrou-se insatisfeito com os maus resultados da equipa no campeonato. O presidente do Braga também já olhou ao dérbi da próxima jornada, em Guimarães, frente ao Vitória.

"Percebemos que os nossos adeptos estão tristes com este resultado. O Braga não pode ser isto, com doze pontos em dez jogos", afirmou o presidente, sem dar parte fraca, depois, quando questionado sobre a possibilidade de o lugar de Sá Pinto no comando técnico estar em risco: "Não é isso que está em causa, mas ele sabe que a equipa tem de melhorar, todos sabemos, os jogadores também".

Sobre os jogos que se seguem, Salvador afirmou: "Quinta-feira, frente ao Besiktas, é um jogo decisivo para a passagem à fase seguinte [da Liga Europa] e peço o apoio dos nossos adeptos. Depois pensar no jogo do campeonato, o Vitória de Guimarães, para ir lá discutir o resultado e conseguir trazer os três pontos".