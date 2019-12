António Salvador responde a Vítor Murta: "É um ataque lamentável"

JN Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Em comunicado, o Braga reagiu às recentes declarações de Vítor Murta, presidente do Boavista.

Após a derrota frente ao Desportivo das Aves, Sá Pinto afirmou que "era a terceira vez" que os minhotos perdiam com "equipas que não ganhavam a ninguém", uma das quais o Boavista. Vítor Murta, presidente do clube axadrezado, reagiu esta quarta-feira, salientando que "não responde a um funcionário do Braga": "Percebo o que ele está a fazer. Estou a pensar dar-lhe um cartãozinho do Centro de Emprego no Porto. Se ele tiver dificuldades lá em Braga, pode vir aqui ao Porto.", disse durante a inauguração da "Vila Natal" na Praça da pantera, no Bessa.

A resposta do Braga não se fez esperar. Em comunicado, António Salvador, líder dos minhotos, considerou as declarações de Vítor Murta um "inadmissível e lamentável ataque ao treinador do Braga".

"São declarações que desprestigiam o grande emblema que é o Boavista e que, vindas do seu mais alto representante, adquirem uma gravidade extrema, sobretudo quando nunca houve, da parte do nosso treinador, ofensa a qualquer clube ou instituição", pode ler-se.